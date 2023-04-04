Дайнека Аксён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Дайнека Артемий Аксёнович?
Мать ребёнка: не указана
Ревизия 1816 года Фонд 333, опись 9, дело 85, стр. 0061d (60 об - 61) Имение Михаила Мартиновича Радзивилла Имя отца "Аксион"? По последеней переписи (1811) 44 года, умер в 1812 (запись типичная) Сыно... Показать все
Смерть
Неизвестно