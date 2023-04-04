Дайнека Аксён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнека Аксён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Дайнека Артемий Аксёнович?

Мать ребёнка: не указана

Ревизия 1816 года Фонд 333, опись 9, дело 85, стр. 0061d (60 об - 61) Имение Михаила Мартиновича Радзивилла Имя отца "Аксион"? По последеней переписи (1811) 44 года, умер в 1812 (запись типичная) Сыно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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