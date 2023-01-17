Бледная Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бледной Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бледной Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бледной Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Бледной Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бледной Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Бледной Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бледной Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бледной Михаил
Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно