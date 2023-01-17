Бледная Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледная Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледной Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бледной Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бледной Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Бледной Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бледной Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бледной Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бледной Михаил

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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