Galiegue Herve Phillipe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galiegue Herve Phillipe

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1966

Дата смерти

12.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Париж, Франция
Смерть
12.10.2018
Montmorency, Val-d'Oise, Île-De-France, France
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