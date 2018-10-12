Galiegue Herve Phillipe
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1966
Дата смерти12.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Париж, Франция
Смерть
12.10.2018
Montmorency, Val-d'Oise, Île-De-France, France