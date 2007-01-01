Моисеев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Моисеев Виктор Николаевич
Мать: Моисеева Нина Андреевна
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Моисеева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Марина Владимировна