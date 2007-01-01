Моисеев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Моисеев Виктор Николаевич

Мать: Моисеева Нина Андреевна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Моисеева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Марина Владимировна

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