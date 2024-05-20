Большаков Иван Анатольевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983
Отец: Большаков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Большаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.02.2017
Дочь: Большакова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.2017
Дочь: Большакова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна