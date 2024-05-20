Большаков Иван Анатольевич 14.09.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Большаков Иван Анатольевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1983

Отец: Большаков Анатолий

Мать: Молокова Татьяна Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Большаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.02.2017

Дочь: Большакова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.2017

Дочь: Большакова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Елена Николаевна

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