Банников Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Банников Иван Федорович

Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Николай Федорович

Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна

Смерть
?.11.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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