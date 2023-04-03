Банников Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1925
Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна
Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Николай Федорович
Мать ребёнка: Банникова Александра Михайловна
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: Пропал без вести