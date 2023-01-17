Чупрунов Анатолий Кузьмич
Место рожденияРоссия, Респ Башкортостан, Федоровский район, деревня Никитино
Дата рождения03.07.1927
Дата смерти28.02.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1927
Отец: Чупрунов Кузьма Андреевич
Мать: не указана
Россия, Респ Башкортостан, Федоровский район, деревня Никитино
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупрунова Зинаида Андреевна
Никитина
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупрунова Елена
Смерть
28.02.1988
Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан