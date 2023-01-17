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Чупрунов Анатолий Кузьмич

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Место рождения

Россия, Респ Башкортостан, Федоровский район, деревня Никитино

Дата рождения

03.07.1927

Дата смерти

28.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1927

Отец: Чупрунов Кузьма Андреевич

Мать: не указана

Россия, Респ Башкортостан, Федоровский район, деревня Никитино
Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупрунова Зинаида Андреевна

Никитина
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрунова Елена

Смерть
28.02.1988
Ключевка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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