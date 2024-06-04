Чувашева Марфа Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Фома Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Чувашева) Анна Фомина
Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чувашев Елисей Фомин
Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов
Смерть
После 1829