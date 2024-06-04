Чувашева Марфа Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Марфа Ульянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Фома Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Чувашева) Анна Фомина

Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чувашев Елисей Фомин

Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чувашев Климонт Фомин

Отец ребёнка: Чувашев Фома Ефимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829

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