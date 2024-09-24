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Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Михаил

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
До 1732

Жена: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Евдокея / Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
09.07.1744 ст.

Сын: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 34 года, жена - Ксения Михайловна, 36 лет 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правле... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1747 ст.

Дочь: Федора Андреевна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 39 лет, жена - Ксения Михайловна, 40 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 40 лет, жена - Ксения Михайловна, 42 года 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-в... Показать все
Бракосочетание
Между 1751 и 1753

Жена: Наталья Никитична / Ильинична

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

неизвестно, кто мать
Упоминание
1753
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1753 возраст - 42 года, жена - Наталья Никитична, 44 года 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1754 ст.

Дочь: Аксинья / Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 43 года, жена - Наталья Никитична, 45 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична

Рождение ребёнка
11.04.1760 ст.

Сын: Антип Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Смерть
1764
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 47 причина выбытия - умер в 1764 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шиф... Показать все

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