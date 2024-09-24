Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1716
Отец: Михаил
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
До 1732
Жена: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Евдокея / Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
09.07.1744 ст.
Сын: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 34 года, жена - Ксения Михайловна, 36 лет 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правле... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1747 ст.
Дочь: Федора Андреевна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 39 лет, жена - Ксения Михайловна, 40 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 40 лет, жена - Ксения Михайловна, 42 года 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-в... Показать все
Бракосочетание
Между 1751 и 1753
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
неизвестно, кто мать
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 42 года, жена - Наталья Никитична, 44 года 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1754 ст.
Дочь: Аксинья / Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 43 года, жена - Наталья Никитична, 45 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична
Рождение ребёнка
11.04.1760 ст.
Сын: Антип Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Никитична / Ильинична
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Смерть
1764
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 47 причина выбытия - умер в 1764 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шиф... Показать все