Тржецяк Григорий Анатольевич
Место рожденияКорчева, Россия
Дата рождения05.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918
Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич
Корчева, Россия
Военная служба
После ?.09.1938
Воинское звание: Старшина
Военная служба
После ?.10.1943
Род войск: Начальник радиостанции 113 отдельной роты связи 295 стрелковогй Херсонской краснознамённой ордена Суворова дивизии 5 уда Воинское звание: Старшина Участие в ВОВ с октября 1943. Награждён ор... Показать все
Смерть
Неизвестно