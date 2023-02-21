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Тржецяк Григорий Анатольевич

Место рождения

Корчева, Россия

Дата рождения

05.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918

Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич

Мать: не указана

Корчева, Россия
Военная служба
После ?.09.1938
Воинское звание: Старшина
Военная служба
После ?.10.1943
Род войск: Начальник радиостанции 113 отдельной роты связи 295 стрелковогй Херсонской краснознамённой ордена Суворова дивизии 5 уда Воинское звание: Старшина Участие в ВОВ с октября 1943. Награждён ор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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