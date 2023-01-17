Трофимова Марфа Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подуруев Кирилл Кондратов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1864 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Сын: Трофимов Тимофей Феофилактович
Отец ребёнка: Трофимов Феофилакт Абрамов
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.
Дочь: Трофимова Ольга Феофилактовна
Отец ребёнка: Трофимов Феофилакт Абрамов
Смерть
Неизвестно