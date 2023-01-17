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Трофимова Марфа Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подуруев Кирилл Кондратов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1864 ст.

Муж: Трофимов Феофилакт Абрамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Сын: Трофимов Тимофей Феофилактович

Отец ребёнка: Трофимов Феофилакт Абрамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.

Дочь: Трофимова Ольга Феофилактовна

Отец ребёнка: Трофимов Феофилакт Абрамов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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