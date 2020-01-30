Хрящёва (Егорова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящёва (Егорова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

30.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: Егоров Иван Петрович

Мать: не указана

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1949

Муж: Хрящёв Николай Михайлович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1952

Дочь: Васючкова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Хрящёв Николай Михайлович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.01.2020
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
31.01.2020
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похоронена на православном кладбище с.Кандры Координаты N 54 ̊ 33 ́55.272 ̋ E 54 ̊ 5 ́ 55.600 ̋
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