Хрящёва (Егорова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти30.01.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
Отец: Егоров Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
02.04.1952
Дочь: Васючкова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Хрящёв Николай Михайлович
Смерть
30.01.2020
Похороны
31.01.2020
Похоронена на православном кладбище с.Кандры Координаты N 54 ̊ 33 ́55.272 ̋ E 54 ̊ 5 ́ 55.600 ̋