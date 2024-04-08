(Чумакова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияМураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения27.10.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1908 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.10.1908 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно