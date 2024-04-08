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(Чумакова) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.10.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1908 ст.

Отец: Чумаков Григорий Лукьянович

Мать: Чумакова Матрёна Константиновна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
30.10.1908 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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