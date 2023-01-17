Ерхан Сергей Петрович
Место рожденияТуркменистан, г. Ашхабад
Дата рождения27.02.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1966
Отец: Ерхан Петр Васильевич
Мать: Ерхан Анна Васильевна
Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
09.10.1991
Мать ребёнка: Ерхан Елена Бахтыяровна
Рождение ребёнка
14.07.1997
Мать ребёнка: Ерхан Елена Бахтыяровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерхан Елена Бахтыяровна