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Ерхан Сергей Петрович

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Место рождения

Туркменистан, г. Ашхабад

Дата рождения

27.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1966

Отец: Ерхан Петр Васильевич

Мать: Ерхан Анна Васильевна

Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
09.10.1991

Сын: Ерхан Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Ерхан Елена Бахтыяровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1997

Сын: Ерхан Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Ерхан Елена Бахтыяровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерхан Елена Бахтыяровна

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