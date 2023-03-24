Коковина Анисья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Коковин Яков Никитин
Рождение ребёнка
25.11.1965 ст.
Отец ребёнка: Коковин Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коковин Яков Никитин
Смерть
Неизвестно