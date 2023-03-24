Коковина Анисья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковина Анисья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Коковин Яков Никитин

Рождение ребёнка
25.11.1965 ст.

Сын: Коковин Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Коковин Яков Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковин Яков Никитин

Смерть
Неизвестно
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