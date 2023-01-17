Мальцева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Анна Николаевна

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Место рождения

Ивашкино, Харківська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мальцев Николай

Мать: Мальцева Марина

Ивашкино, Харківська область
Бракосочетание
1989

Муж: Мальцев Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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