Мальцева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Мальцев Николай
Мать: Мальцева Марина
Бракосочетание
1989
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Иван Данилович
Смерть
Неизвестно