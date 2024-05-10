Черкасова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1961
Дочь: Лащёва Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Черкасов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
22.09.1972
Дочь: Беляева Лариса Филипповна
Отец ребёнка: Черкасов Филипп Фёдорович
Смерть
Неизвестно