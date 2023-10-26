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(Иноземцева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

15.08.1993

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: Иноземцева Николай Яковл

Мать: (Медведева) Аграфена Егоровна

Бракосочетание
Около 1948

Муж: Воробьёв Николай Афанасьевич

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Афанасьевич

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Афанасьевич

Новоалександровка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
15.08.1993

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