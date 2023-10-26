(Иноземцева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1927
Дата смерти15.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
08.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Афанасьевич
Смерть
15.08.1993