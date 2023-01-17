Орджоникидзе Григорий Константинович
Место рожденияс. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Дата рождения24.10.1886
Дата смерти18.02.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1886
с. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1901 по 1905
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1910
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1912
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1917
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
18.02.1937
Москва, город федерального значения Москва