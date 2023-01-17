Орджоникидзе Григорий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орджоникидзе Григорий Константинович

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Место рождения

с. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии

Дата рождения

24.10.1886

Дата смерти

18.02.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1886
с. Гореша, Шорапанский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1901 по 1905
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1910
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
18.02.1937
Москва, город федерального значения Москва
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