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Ханбиков Бадретдин

Место рождения

д.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хасанов Ханбик

Мать: (Яхузовна) Сахибзамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алиева) Марфуга

Рождение ребёнка
?.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алиева) Марфуга

Смерть
1983

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