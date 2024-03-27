Ханбиков Бадретдин
Место рожденияд.СтарыеТинчали Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Хасанов Ханбик
Мать: (Яхузовна) Сахибзамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Алиева) Марфуга
Рождение ребёнка
?.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Алиева) Марфуга
Смерть
1983