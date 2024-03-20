Рябкова (Зуева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Зуева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуева ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.05.1921

Дочь: Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
?.02.1924

Сын: Рябков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рябков Виктор Савельевич

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
21.06.1926

Сын: Рябков Николай Савельевич

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
10.10.1940

Сын: Рябков Владимир Савельевич

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Анатолий Савельевич

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Василий

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Фёдор

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабердина Вера

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Валентина Савельевна

Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Савелий Константинович

Смерть
Около 1969
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