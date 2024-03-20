Рябкова (Зуева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
?.02.1924
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
21.06.1926
Сын: Рябков Николай Савельевич
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
10.10.1940
Сын: Рябков Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Анатолий Савельевич
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Василий
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Фёдор
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабердина Вера
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Валентина Савельевна
Отец ребёнка: Рябков Савелий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1969