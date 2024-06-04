Кудрявцев Пантелей (Пантелейко) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Пантелей (Пантелейко) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1622

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Петр (Петрушка) Григорьев (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Естефей Пантелеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Кудрявцев Иван (Ивашко) Пантелеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1622

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