Долбенёва Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбенёва Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Долбенёв Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Долбенёв Андрей Павлович

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключёва Анна Павловна

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбенёв Павел Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склёмина Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович

Смерть
Неизвестно
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