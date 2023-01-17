Долбенёва Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1905
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключёва Анна Павловна
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Склёмина Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Долбенёв Павел Семёнович
Смерть
Неизвестно