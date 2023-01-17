Чеботарева (Светличная) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Светличная) Надежда

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светличный Андрей

Мать: Светличная Нина Григорьевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
17.12.1976

Сын: Чеботарев Дмитрий

Отец ребёнка: Чеботарев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Владимир

Отец ребёнка: Чеботарев Владимир

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
детский врач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарев Анатолий

Отец ребёнка: Чеботарев Владимир

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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