Чеботарева (Светличная) Надежда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светличный Андрей
Рождение ребёнка
17.12.1976
Сын: Чеботарев Дмитрий
Отец ребёнка: Чеботарев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеботарев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботарев Владимир
Отец ребёнка: Чеботарев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
детский врач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботарев Анатолий
Отец ребёнка: Чеботарев Владимир