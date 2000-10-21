Анищенко Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анищенко Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2000

Отец: не указан

Мать: Анищенко Любовь Владимировна

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