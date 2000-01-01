Кияшко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКияшко Кирилл

Кияшко Кирилл

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кияшко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Остап

Мать ребёнка: Мария Кияшко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Зиновий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Зиновий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Остап

Мать ребёнка: Мария Кияшко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Григорий

Мать ребёнка: Мария Кияшко

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кияшко

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close