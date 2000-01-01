Кияшко Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кияшко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияшко Остап
Мать ребёнка: Мария Кияшко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияшко Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияшко Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияшко Остап
Мать ребёнка: Мария Кияшко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кияшко Григорий
Мать ребёнка: Мария Кияшко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кияшко
Смерть
Неизвестно