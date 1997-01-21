Харитонова (Денисова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова (Денисова) Вера Владимировна

Харитонова (Денисова) Вера Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965

Отец: Денисов Владимир Павлович

Мать: Денисова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1985

Дочь: Валерия Эдуардовна

Отец ребёнка: Харитонов Эдуард Венниаминович

Рождение ребёнка
05.05.1988

Сын: Харитонов Алексей Эдуардович

Отец ребёнка: Харитонов Эдуард Венниаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Эдуард Венниаминович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close