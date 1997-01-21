Харитонова (Денисова) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965
Отец: Денисов Владимир Павлович
Мать: Денисова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1985
Дочь: Валерия Эдуардовна
Отец ребёнка: Харитонов Эдуард Венниаминович
Рождение ребёнка
05.05.1988
Сын: Харитонов Алексей Эдуардович
Отец ребёнка: Харитонов Эдуард Венниаминович
Бракосочетание
Неизвестно