Филиппов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1963
Дата смерти28.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1989
Мать ребёнка: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна
Рождение ребёнка
06.11.1992
Дочь: Филиппова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна
Смерть
28.09.2011
Гам, Ижемский муниципальный район, Республика Коми