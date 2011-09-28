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Филиппов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1963

Дата смерти

28.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна

Рождение ребёнка
23.11.1989

Сын: Филиппов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.11.1992

Дочь: Филиппова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
28.09.2011
Гам, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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