Сизова (Долбенёва) Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Долбенёва) Зинаида Фёдоровна

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

12.04.1996

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: Долбенёв Фёдор Павлович

Мать: Долбенёва Варвара Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.11.1948

Муж: Сизов Пётр Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Пётр Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Пётр Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Пётр Андреевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Награда
09.06.1982
Медаль "Ветеран труда"
Награда
13.03.1995
Медаль "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
12.04.1996
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Печёночно-почечная недостаточность
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