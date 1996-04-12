Сизова (Долбенёва) Зинаида Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти12.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924
Бракосочетание
13.11.1948
Муж: Сизов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1949
Рождение ребёнка
05.08.1949
Рождение ребёнка
22.06.1961
Награда
09.06.1982
Медаль "Ветеран труда"
Награда
13.03.1995
Медаль "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
12.04.1996
Печёночно-почечная недостаточность