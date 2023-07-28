Степанида Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1822
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1827
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1833
Сын: Прохор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно