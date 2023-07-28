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Степанида Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Авраам (Абрам) Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1822

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1827

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1833

Сын: Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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