Фейсханов Мотыгулла
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения11.10.1911
Дата смерти21.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911
Отец: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Мать: (Фейсханова) Назлужан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Исхакова) Алима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фейсханова) Хамиса Мотыгулловна
Мать ребёнка: (Фейсханова) Ханифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фейсханова) Ханифа
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фейсханова) Ханифа
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Исхакова) Алима
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Исхакова) Алима
Смерть
21.01.1979