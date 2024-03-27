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Фейсханов Мотыгулла

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

11.10.1911

Дата смерти

21.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911

Отец: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Мать: (Фейсханова) Назлужан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Исхакова) Алима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фейсханова) Хамиса Мотыгулловна

Мать ребёнка: (Фейсханова) Ханифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фейсханова) Ханифа

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фейсханова) Ханифа

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Исхакова) Алима

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Исхакова) Алима

Смерть
21.01.1979

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