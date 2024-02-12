Зудова (Аралова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудова (Аралова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1928

Сын: Зудов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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