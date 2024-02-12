Зудова (Аралова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1928
Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зудов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Зудов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно