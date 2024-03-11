Броднев Иосиф Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броднев Иосиф Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ию
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никах
С 1920

Жена: не указана

Дубяжино, Каменецкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Броднев Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Броднева Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.08.1926

Дочь: Броднева Полина Иосифовна

Мать ребёнка: Броднева Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броднева Мария Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Броднева Анна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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