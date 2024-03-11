Броднев Иосиф Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Никах
С 1920
Дубяжино, Каменецкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Броднев Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Броднева Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.08.1926
Дочь: Броднева Полина Иосифовна
Мать ребёнка: Броднева Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броднева Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно