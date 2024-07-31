Стародубцева (Мальцова) Прасковья Ильинична
Место рожденияМальцово, Курицкого стана
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Стародубцев Евдоким
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1753
Сын: Стародубцев Ефим
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Стародубцев Евсей
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Рождение ребёнка
1760
Сын: Стародубцев Козьма
Отец ребёнка: Стародубцев Матвей
Смерть
Неизвестно