Пынкова (Захарова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынкова (Захарова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1906

Дата смерти

19.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906

Отец: Захаров Федор

Мать: Захарова Мария

Бракосочетание
02.09.1927

Муж: Пынков Иван

Усадский ВИК Муромского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1928

Сын: Пынков Михаил

Отец ребёнка: Пынков Иван

Рождение ребёнка
21.08.1930

Дочь: Цыганкова Антонина

Отец ребёнка: Пынков Иван

Рождение ребёнка
22.06.1933

Сын: Пынков Анатолий

Отец ребёнка: Пынков Иван

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Рыбакова Валентина

Отец ребёнка: Пынков Иван

д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1938

Дочь: Серебрякова Мария

Отец ребёнка: Пынков Иван

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пынков Николай

Отец ребёнка: Пынков Иван

Смерть
19.12.1991
д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
Елинское кладбище
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