Пынкова (Захарова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1906
Дата смерти19.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906
Отец: Захаров Федор
Мать: Захарова Мария
Бракосочетание
02.09.1927
Муж: Пынков Иван
Усадский ВИК Муромского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1928
Сын: Пынков Михаил
Отец ребёнка: Пынков Иван
Рождение ребёнка
21.08.1930
Дочь: Цыганкова Антонина
Отец ребёнка: Пынков Иван
Рождение ребёнка
22.06.1933
Сын: Пынков Анатолий
Отец ребёнка: Пынков Иван
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Рыбакова Валентина
Отец ребёнка: Пынков Иван
д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1938
Дочь: Серебрякова Мария
Отец ребёнка: Пынков Иван
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пынков Николай
Отец ребёнка: Пынков Иван
Смерть
19.12.1991
д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Похороны
Неизвестно
Елинское кладбище