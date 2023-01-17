Колесников Илларион Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: Колесников Семен
Мать: не указана
уроженец Херсонской губернии
Бракосочетание
Вычислено 1878 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Сын: Колесников Яков Илларионович
Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Колесников Василий Илларионович
Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Сын: Колесников Георгий Илларионович
Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна
Херсонская губерния
Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно