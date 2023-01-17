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Колесников Илларион Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: Колесников Семен

Мать: не указана

уроженец Херсонской губернии
Бракосочетание
Вычислено 1878 ст.

Жена: Колесникова Анна Евтроповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Сын: Колесников Яков Илларионович

Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Колесников Василий Илларионович

Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Колесников Георгий Илларионович

Мать ребёнка: Колесникова Анна Евтроповна

Херсонская губерния
Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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