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Белякова Ирина Михайловна

Место рождения

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

28.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960

Отец: Беляков Михаил Сергеевич

Мать: Петрова Зоя Захаровна

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Журавлёв Владимир Александрович

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Владимирович

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
05.05.1982

Дочь: Журавлёва Анна Александровна

Отец ребёнка: Журавлёв Александр Владимирович

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
05.05.1992

Дочь: Шеремет Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Шеремет Григорий Васильевич

Ключи, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

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