Белякова Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1960
Отец: Беляков Михаил Сергеевич
Мать: Петрова Зоя Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1980
Сын: Журавлёв Владимир Александрович
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.05.1982
Дочь: Журавлёва Анна Александровна
Отец ребёнка: Журавлёв Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.05.1992
Дочь: Шеремет Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Шеремет Григорий Васильевич