Чеканова Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова Анисья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Петцольд Мария Александровна

Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чеканов Константин Александров

Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Жена Одинарцева Марья Мефодьевна
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чеканов Степан Александрович

Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Клютц Августа Александровна

Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Чеканова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Чеканов Александр Константинович

Отец ребёнка: Чеканов Константин Александров

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеканов Александр Васильев

Смерть
1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Жена Александра Васильевича Чеканова
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