Чеканова Анисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Петцольд Мария Александровна
Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чеканов Константин Александров
Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев
Жена Одинарцева Марья Мефодьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чеканов Степан Александрович
Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Клютц Августа Александровна
Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Чеканова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Чеканов Александр Васильев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чеканов Александр Константинович
Отец ребёнка: Чеканов Константин Александров
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870
Кострома, город Кострома, Костромская область
Жена Александра Васильевича Чеканова