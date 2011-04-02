Тучак Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучак Леонид Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2011

Отец: Тучак Андрей Васильевич

Мать: не указана

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