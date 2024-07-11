(Красовская) Зинаида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Красовская) Зинаида Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1926 по 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1926 по 1938

Отец: Красовский Иосиф Александрович

Мать: Красовская (Мейер) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красовская) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: (Красовская) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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