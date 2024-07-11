(Красовская) Зинаида Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1926 по 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1926 по 1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красовская) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: (Красовская) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно