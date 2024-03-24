Березин Михаила Кириллович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Березин Кирилл Михеевич
Дочь: Березин Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Дочь: Березина Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Дочь: Березина Лукия Михайловна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Дочь: Березина Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Сын: Березин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Сын: Березин Демьян Михайлович
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Дочь: Березина Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна