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Березин Михаила Кириллович

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Березин Кирилл Михеевич

Мать: Березина Марфа Степановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березин Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Бракосочетание
24.01.1879

Жена: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Березин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1882

Сын: Березин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.1883

Дочь: Березина Лукия Михайловна

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Березина Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Березин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Березин Демьян Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Березина Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Березин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.09.1902

Сын: Березин Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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