Григорук Любовь Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорук Никита
Рождение ребёнка
10.08.1931
Сын: Овласюк Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Овласюк Никита Федорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жора
Отец ребёнка: Овласюк Никита Федорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жора
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жора
Смерть
Неизвестно