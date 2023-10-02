Григорук Любовь Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорук Любовь Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорук Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Овласюк Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Овласюк Никита Федорович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жора

Отец ребёнка: Овласюк Никита Федорович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жора

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1934

Сын: Жора

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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