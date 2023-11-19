Елена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1888
Дата смерти?.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Радюкова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1928
Сын: Радюков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович
Смерть
?.03.1987