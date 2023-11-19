Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1888

Дата смерти

?.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радюков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Радюков Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Радюкова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1928

Сын: Радюков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Радюков Тимофей Иванович

Смерть
?.03.1987

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