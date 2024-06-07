Афанасьева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гаврила Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Антонов
Байково
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ларькин Николай Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Антонов
Байково
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ларькин Платон Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Антонов
Байково
Смерть
Неизвестно