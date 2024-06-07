Афанасьева Афанасьева 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гаврила Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Антонов

Байково
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ларькин Николай Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Антонов

Байково
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ларькин Платон Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Антонов

Байково
Смерть
Неизвестно

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