(Боброва) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боброва) Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бобров Егор Никитич

Мать: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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