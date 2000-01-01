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(Боброва) Наталья Егоровна
(Боброва) Наталья Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бобров Егор Никитич
1790 г.р.
Мать
Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Бобров Егор Никитич
Мать:
Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
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