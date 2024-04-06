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Размыслов Михаил Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Размыслов Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1888

Сын: Размыслов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Размыслова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Размыслов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Размыслов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Размыслов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Размыслова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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