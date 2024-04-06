Размыслов Михаил Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Размыслов Иоанн
Рождение ребёнка
06.07.1888
Сын: Размыслов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1892
Дочь: Размыслова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Размыслов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Размыслов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Размыслов Егор Михайлович
Мать ребёнка: Размыслова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно