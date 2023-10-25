Логинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Юрий
Отец ребёнка: Логинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Николай
Отец ребёнка: Логинов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Виктор
Смерть
Неизвестно