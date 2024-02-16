Зобкив Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобкив Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1984

Отец: Зобкив Николай Иванович

Мать: Зобкив Валентина Михайловна

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