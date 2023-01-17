Мокий Юдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокий Юдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Фавста Мокиевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885

Дочь: Матрона Мокиевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1885

Сын: Идидор Мокиевич

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Иван Мокиевич

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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