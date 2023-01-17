Мокий Юдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Фавста Мокиевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885
Дочь: Матрона Мокиевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
14.05.1885
Сын: Идидор Мокиевич
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Иван Мокиевич
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно