Саввина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Никонорова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Саввин Петр
Рождение ребёнка
19.07.1968
Дочь: Саввина Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Саввин Петр
Рождение ребёнка
26.02.1969
Дочь: Платонова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Саввин Петр
Рождение ребёнка
08.10.1974
Отец ребёнка: Саввин Петр