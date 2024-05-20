Саввина Надежда 28.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саввина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Никонорова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Саввин Петр

Рождение ребёнка
19.07.1968

Дочь: Саввина Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Саввин Петр

Рождение ребёнка
26.02.1969

Дочь: Платонова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Саввин Петр

Рождение ребёнка
08.10.1974

Сын: Саввин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Саввин Петр

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